首批50辆电动德士已上路载客

本地首家全职雇用德士司机的纯电动德士公司至今已推出50辆车队，到今年6月将增至100辆。

经营首批电动德士的宏达同（HDT）公司去年获陆路交通管理局批准，在本地展开为期八年的试验，测试100辆电动德士的运行情况。

总理公署部长、全国职工总会秘书长陈振声今早受邀为宏达同的电动德士服务主持推介仪式。

宏达同使用的纯电动德士是由中国汽车制造商比亚迪（BYD）提供的e6车款。

电动德士的起程车资为3元9角，行驶首10公里内，每400米收费2角5分，之后则是每350米收费2角5分，略高于其他同行的2角2分。

它也与私人召车平台Grab合作，为乘客电召德士要求进行配对。

该公司也会在下月推出新的手机应用，方便乘客呼叫电动德士的“礼宾”服务，每趟专载服务每小时收费五六十元。

与其他德士公司不同的是，宏达同的德士司机每月可享有1600元基本薪金，加上加班费和公积金，以及表现奖励金，一个月可赚约3200元。

他们的车资收入则全数归公司，单班制司机每个月须达到7500元的收入目标，如果超出目标，额外收入将由公司与司机分享。

此外，司机也享有雇佣法令下所提供的福利，包括每周一天休息日、七天年假、病假及医疗福利等。

该公司计划日后正式向陆交局申请电动德士经营执照，并有意在四年内把车队扩充到800辆。