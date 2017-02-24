新工大和跃大推出技能创前程工读文凭课程，让学生“半工半读”考文凭

（联合早报网讯）新加坡理工大学和新跃大学今年起启动“技能创前程工读文凭课程”，让学生以“半工半读”的方式取得学士学位文凭。

这项名为技能创前程工读文凭课程（SkillsFuture Work-Study Degree Programme）的新计划，涵盖七个增长行业。

新工大从8月新学年起，通过酒店业服务管理、信息安全、软件工程、电力工程，以及土木工程荣誉学士学位课程，为一年级本科生推出新计划。学生必须符合课程录取条件才能申请进入这项工读计划。

跃大则为修读金融和商业分析（business analytics）两项学士学位课程的二年级和三年级生推出新计划。配合金融课程推行的技能创前程工读文凭课程，已在1月启动。商业分析课程7月起推出，首批学生明年大二起可申请这项计划。

新工大和跃大目前在新计划下共提供65个学额。

教育部代部长王乙康今天在新工大毕业典礼上做上述宣布。

参与计划的12家伙伴机构，涵盖跨国公司、中小企业和政府部门。它们将与两所大学紧密合作，共同设计课程内容，以及通过在职培训给予学生指导和评估。这些伙伴机构包括渣打银行、雅诗阁集团、咨询和科技公司埃森哲（Accenture）、启发科技企业（Inspire-Tech）、新加坡网络安全局、为资讯通信媒体发展局，以及政府科技局等。

技能创前程工读文凭课程与德国和瑞士推行的学徒制相似。学生约有两成至四成的间是到企业或政府机构工作，掌握实用专业技能，毕业后也有望获相关机构聘请。

王乙康说：“伙伴机构将同大学共同进行学生的面试和遴选，评估标准不以学术成绩为主。学生的个人志向和行业需求是能否配合更为重要。”

学生在工作和学习期间可获得伙伴机构的学费赞助、补贴或签约奖金（sign-on bonus）。

技能创前程工读文凭课程虽以本科生为主要对象，但也开放让工作人士申请。详情可电邮新工大（IPP@SingaporeTech.edu.sg）或跃大（uc@unisim.edu.sg）。