英兰妮：水费上调是事实 政府不能不提“30％”数字

（联合早报网讯）水费即将调高30%引起民众热议，政府近日来也已开始透过各个平台解释水电费回扣将如何帮助抵消住户这方面成本。不过，对于需要向居民传达政府政策信息的基层领袖与义工来说，他们希望给政府的反馈是：这样的沟通工作应该更早进行，以避免大家只把焦点放在“30％”的数据上，带来不必要的恐慌。

对此，财政部兼律政部高级政务部长英兰妮今早指出，水费下来将上调是无法避开的事实，政府也不能不告诉人民水费调高的幅度。不过，她同意，若政府一早可更好地帮助民众了解水费调高所带给他们的具体影响，那将有助于解决大家的疑惑。

英兰妮今早在丹戎巴葛民众俱乐部与200名来自各个选区的基层领袖和义工，针对预算案课题展开对话。她过后接受媒体访问时指出，透过这次对话，她了解到基层领袖希望政府能做的，是帮助他们向居民简单传达预算案的政策信息，而这是可以理解的。

她说：“不过，我们面对的挑战是，当一次过要传达很多信息，而每个项目之下又包含更多复杂的信息时，我们应怎么去完善政府的沟通工作？有时候当我们选择简化一些信息时，一些细处难免就会被忽略掉，但如果一次过给太多的信息，大家又无法吸收到重点信息。”

财政部长王瑞杰本月20日在新财政年预算案声明中宣布水价将从今年7月起分两阶段上调30％，而在今早的对话会上，讨论话题又再一次聚焦在水费课题上。不过，许多基层领袖在提问时也提到“应变与提升计划”等政府为协助人民就业而出台的种种政策，认为政府应该提供更简明的信息，让他们能更好地向民众传达。