李总理：迅速落实经济发展策略是成功关键

（联合早报网讯）新加坡在充满艰难挑战的国际局势中，制定一系列战略争取持续增长。李显龙总理指出，目前的关键在于我国能否比其他国家更快速落实发展战略，并获得国人的支持。

他说，未来经济委员会提出七大经济发展战略，政府最近也通过财政预算案制定多项政策，将这些战略付诸行动。

“它们都不是艰深的火箭科学。关键是你能不能落实，而且做得比别人还快。落实措施，争取每个人的支持，让他们理解这是正确的战略，它们不仅行得通，也会使每个人受益。”

李总理星期五（24日）出席红杉资本（Sequoia Capital）举办的科技创新活动，与100多名起步科技公司代表展开对话，讨论新加坡发展经验与国际局势。

他指出，科技是新加坡要重点发展的领域之一，除了推动科技企业的发展，政府也应善加运用科技，“推动整个国家以合理、高效和高速的方式运作”。

政府2014年首次提出“智慧国”（Smart Nation）发展愿景，同年设立智慧国咨询与行政办公室，由外交部长维文医生负责领导。帮助中小企业采纳数码科技，以及加强数据的分析与运用，也是未来经济委员会提出的经济发展战略之一。

李总理说，新加坡作为高密度、科技发达的城市国家，是有利于科技起步公司发展的环境，但尽管政府不断推动智慧国发展，目前的进展仍“不如预期”。

他指出，政府正探讨推出四个大型科技计划，大幅度改变现有运作方式。首先，所有交通警察、警方用以维持治安，以及公用事业局观察沟渠水位的闭路电视将连接在一起，形成覆盖新加坡各角落的“全国感应网络”。

李总理说：“你可以把所有画面集于一处，获取关于整个国家的综合数据源。”

此外，我国也在探讨推出一套涵盖面面比电子政府密码（SingPass）还要广泛的“全国身份系统”，无论是登录政府或私人领域服务，到时候人们只需使用一个统一电子身份。医院也能共享系统信息，使医生治疗病患时，更容易获取病患资料。

李总理说：“我们需要一个可靠的数码身份服务。我能登录、证实身份、在安全的情况下获取服务，并在网上进行交易。爱沙尼亚有这种系统，我们没理由不这么做。”

第三项大型科技计划则是一套共通的电子支付系统，进一步朝“无现金社会”的目标迈进。目前，本地银行和电信公司虽已推出“电子钱包”服务，包括星展银行的PayLah!、华侨银行的Pay Anyone和新电信的Dash应用等，但主要仅限用户使用。

最后，李总理认为，我国可以进一步运用资讯科技和数据优化交通系统，使交通系统可以更迅速地针对需求变化做出调整。

“我们在这方面还做得不够，没有把各种津贴放在一起。我们得去做一些大的计划，许多小问题也应该做得更好。我登录政府网站时，如果碰到我要使用某种服务，但我却找不到链接，我就会告诉（相关部门），叫他们加进去。因为如果我找不到所要的功能，相信很多人都会跟我一样，碰到相同的问题。”

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