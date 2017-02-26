张志贤副总理接受新华网专访：新中友谊深，共创新思路

（联合早报网）中国新加坡双边合作联委会（JCBC）第十三次会议、中新苏州工业园区联合协调理事会第十八次会议、中新天津生态城联合协调理事会第九次会议和中新（重庆）战略性互联互通示范项目联合协调理事会第一次会议将于27日在北京举行。新加坡副总理兼国家安全统筹部长张志贤应中共政治局常委、中国副总理张高丽的邀请，26日至28日对北京进行正式访问，并将与张高丽共同主持上述会议。启程前，张志贤接受了新华网的书面采访。以下是全文。

新华网：此次您访问中国，出席并主持中新双边合作联合委员会(JCBC)第十三次会议。您对此行有何期待？

张志贤：我很高兴将与张高丽副总理在北京一同主持新中双边合作联合委员会(JCBC)第十三次会议。JCBC是双边合作的顶层平台。从2004年建立至今，它在促进两国特殊友谊及合作方面发挥了关键性作用。在每一次JCBC会议上，双边讨论广泛的合作领域，包括商贸、金融服务、包容及可持续发展、人才培训及人文交流，并敲定有助于加强与深化双边合作的项目。

今年，除了回顾苏州工业园区及天津生态城的进展之外，张副总理和我还将共同主持两国第三个政府间合作项目 –新中（重庆）战略性互联互通示范项目 – 的首次联合协调理事会会议。双方都非常重视该项目，并有共同意愿把它打造成中国“一带一路”，“西部大开发”和“长江经济带”国家战略的重点示范项目。李显龙总理与习近平主席2014年会面时讨论了该项目，并在2015年习主席到新加坡进行国事访问时一同正式启动。李显龙总理去年也亲自访问了重庆，考察了该项目的发展。

苏州工业园区一直以来都是中国改革开放的先行者，并在探索中国经济发展重点方面发挥重要作用。我期待与张副总理共同探讨如何拓展新加坡和苏州工业园区之间在科研、创新和知识产权等方面的新合作领域。

依照新中天津生态城项目的多方面合作计划，我们将签署涉及知识交流、水资源管理、医疗、智慧城市总体规划和数字媒体研发合作等方面的谅解备忘录。

在重庆互联互通项目联合协调理事会会议上，双方将汇报在金融、航空、交通物流和信息通信技术四个重点领域的良好进展。双方还将共同宣布重庆交通物流总规划，旨在加强和巩固重庆的国际化多式联运枢纽地位。新中双边合作联合委员会及三个联合协调理事会会议的广泛议程反映了新中双边合作的广度和深度。我期待在这些重要议题上进行富有成效的讨论。

新华网：中新双边合作联委会第十二次会议于2015年10月13日召开。会议重点探讨了中新第三个政府间合作项目、中新自贸协定升级、经济转型、金融合作、人文交流、包容和可持续发展等六大议题。目前，中新第三个政府间项目启动已有一年多，您如何评价这一年来项目取得的成绩？中新双方其他领域双边合作又有何最新进展？

张志贤：自第三个政府间项目启动以来，新中（重庆）战略性互联互通示范项目在四个重点领域内均取得了良好的进展。在金融服务方面，政策创新加强了新渝之间的金融互联互通，促进了中国西部地区的经济转型。迄今为止，双方已商定并完成了价值超过60亿美元的金融交易，包括跨境贷款和债券发行，以帮助在渝企业从新加坡获得更低成本的融资。

新渝及其它地区的民航互联互通也大大提高。目前，中国的西部航空（West Air）与新加坡的胜安航空 (SilkAir) 每周已有14个新渝往返航班。2016年9月, 西部航空把其新渝航线延伸到了乌鲁木齐。我们正在探索开发更多利用新渝两地连接中国的西部与东南亚和西南太平洋的航线。我们也正在探讨一个通过北部湾和新加坡直接连接重庆和21世纪海上丝绸之路的海陆贸易路线。我们还在寻求通过“新渝数字超高速公路”，提高中国和地区之间的IT互联互通。

我们在其他合作领域也有良好进展，包括新中自贸协定升级，金融，经济转型，包容与可持续发展和文化交流。

两国官员自2016年已为新中自贸协定（CSFTA）升级进行了两轮谈判，并取得一些进展。我们应加快步伐，争取尽快完成CSFTA的实质升级。一个富有前瞻性，实质和全面的CSFTA升级将发出一个强烈信息，表明新中致力于发展更深层次的合作联系及更大层面的贸易开放。习近平主席今年一月在达沃斯世界经济论坛和日内瓦联合国总部发表了两个重要讲话，提倡各国应该在世界动荡和不清晰的背景下促进包容性全球化。我完全同意习主席的这个观点。在多边层面上，我们将继续与中国紧密合作，推进多边自由化倡议，例如区域全面经济伙伴关系 (RCEP)，以最终打造一个亚太自由贸易区, 促进亚太国家共同合作与发展。

鉴于中国金融市场的稳步自由化，以及人民币资产在机构投资者的全球投资组合中日益受到认可，新加坡金融管理局（MAS）于2016年6月宣布将人民币纳入新加坡官方外汇储备。今年，两国将进一步深化新中资本市场合作。

我们通过长期人才培训合作，继续就治理问题（例如促进包容性可持续发展、管理经济转型和老龄化的社会影响）进行良好交流。我分别与中组部赵乐际部长和中央政法委孟建柱书记共同主持两个交流平台 - 新中领导力论坛和新中社会治理高层论坛。自90年代中期以来，约有5.5万名中国官员在新加坡参加了各种培训项目。同时，越来越多的新加坡官员也到中国考察和培训，提高我们对中国发展经验的了解。我们面临许多共同挑战，彼此学习具有很大意义。

新中文化合作执行计划促进了两国在艺术和文化遗产领域的大量文化交流。例如，北京人民艺术剧院在新加坡的表演深受好评，新加坡国家美术馆与中国国家美术馆合作开展联合展览。为了纪念孙中山先生诞辰150周年，新加坡晚晴园去年与辛亥革命武昌起义纪念馆携手合作，举办了《天涯共此时——武昌首义与南洋回响》特展。我本人很高兴担任此次特展的开幕式主宾。

新华网：您如何评价现在的中新经贸关系？新加坡各个层面有哪些具体措施推动中新经贸合作？

张志贤：2015年，为了纪念新中建交25周年，新加坡总统陈庆炎博士和中国国家主席习近平进行了国事互访，将双边关系推向了新高峰。今年是新中建交27周年。在短时间内，双边合作有了突飞猛进的进展。从2013年开始，新加坡一直是中国的最大外来投资国。中国也是新加坡的第一大贸易伙伴。

我们是中国与全球融合的伙伴。 我们2001年支持中国加入世贸组织、2004年承认中国的市场经济地位，也支持中国加入亚太经贸合作组织（APEC）和建立中国-亚细安对话伙伴关系。新加坡也是最早支持建立亚洲基础设施投资银行的国家之一。

新中双方均处于经济转型和重组期，我们应借此开拓新的经济合作领域，如数码经济和创新。为促进地方层面的经贸合作，我们在与广东、辽宁、山东、天津、四川、江苏和浙江设立了经贸理事会，由年轻的新加坡正副部长和各省的正副省长共同主持。通过经贸理事会的平台，我们将继续结合各省整体发展战略，推进互惠互利项目的合作。我们希望这些年轻一代的部长可以与他们的中方伙伴建立长久友谊。

新华网：双方将如何在现有经贸领域合作成绩基础上，进一步推进社会管理、可持续发展、人文交流等方面的合作？哪些领域的合作您认为最有潜力？

张志贤：两国关系定位为“与时俱进的全方位合作伙伴关系”，反映了我们深厚、广泛和稳固的双边关系及光明的前景，也凸显了双边合作随着两国需求和利益的变化而不断与时俱进的特点。新加坡一直以来都是中国的朋友，也是中国和平发展的支持者。我们一向秉持着我们的“一个中国” 政策，也支持了1993年在新加坡举行的、具有里程碑意义的“汪辜会谈”，以及2015年的历史性“习马会”。我们的每一个双边政府间合作项目，即苏州工业园区、天津生态城和重庆互联互通项目，以及主要的合作平台，如领导力论坛和社会治理高层论坛，都为中国在某一阶段的发展重点提供了支持。

同时，新中双边人文交流一直保持强劲势头。两国在文化、教育、科学等领域定期进行交流。2015年新中建交25周年之际，新加坡驻华大使馆及新加坡在华企业共同筹集近400万元人民币，用于建设云南省鲁甸县地震灾区的三所小学宿舍楼。宿舍楼现已竣工，学生即将可以入住。除此之外，两国人民之间的深厚友谊也体现在2008年汶川大地震时。新加坡人民积极伸出援手，共捐助超过2500万美元。新加坡是一个小国，但我们向来是中国可靠的朋友，即便是在困难时期。

两国在“一带一路”框架下有很大的合作空间。 从今年开始，“一带一路”合作将被列为新中双边合作联合委员会的一个主要议题。新中关系一向建立在多层面的高度互信，而JCBC则反映了这份特殊感情。我深信，我们能在新中友谊源远流长的这个坚固的基础上继续加强两国的特殊关系，开拓双边合作的新篇章。

新华网：新加坡是亚细安成员国，也从2015年8月起担任中国-亚细安关系协调国。一段时间以来，中新关系似乎经历了一些摩擦和曲折。您如何看待这一问题？您认为中新双方应在哪些领域共同努力，增强互信？

张志贤：新中两国之间的友谊广泛而深远。我们对大多数问题持有相同看法，也努力合作促进共同利益。 但即使近邻好友之间也难免对某些议题持有不同的观点。这是因为各国大小，历史，韧性和地理位置的不同。虽然如此，新中两国共同追求国家和地区的和平发展与繁荣这基本立场从未改变。我们力求打造一个和平繁荣区域的共同目标远远超越我们之间的偶尔分歧。

新加坡将继续坚定支持中国和平发展，以及中国与本区域的建设性互动。作为亚细安-中国关系协调国，我们坚定致力于巩固亚细安-中国伙伴关系。自2009年以来，中国一直是亚细安最大的贸易伙伴；而亚细安也从2011年开始，成为中国的第三大贸易伙伴。我们于2015年完成了中国-亚细安自由贸易协定的升级，过去两年间开展了数个共同生产项目，并且将在2017年努力促进“一带一路”倡议与亚细安互联互通总体规划之间的对接及加大旅游合作。

想在亚细安十国和中国之间针对每个议题达成共识谈何容易。然而，最重要的还是保持密切沟通，这样我们才能够求同化异。我们还应当注重扩大共同利益、推进共同目标。挚友之间，没有什么不能谈的议题，也没有什么不能克服的挑战。

作为协调国，我们将尽我们所能强化及深化亚细安-中国合作。我对亚细安-中国关系的前景充满信心！

新华网：作为亚细安十分重要的发达国家，您认为新加坡在中国倡导的“21世纪海上丝绸之路”的建设中能发挥怎样的作用？在推动东南亚区域互联互通，实现亚细安一体化的进程中，中新双方又能在哪些领域的合作中实现互利共赢？新加坡正在同马来西亚商谈高铁合作项目，新方是否会邀请中方企业参与？

张志贤：新加坡是古老“海上丝绸之路”上连接中国，东南亚，西亚和中东的重要战略枢纽。作为地区的贸易和基础设施融资中心以及最大的离岸人民币中心之一，新加坡凭着优越的地理位置能支持日益增多的中国企业进入“一带一路”沿线的市场。

设在新加坡的银行与基础设施基金在为区域基础设施项目提供贷款与金融咨询方面扮演重要角色。中资和新资银行正积极为“一带一路”框架下的项目，特别是在东南亚地区的项目，提供资金支持。新加坡金融管理局也正在和商业银行及多边组织共同努力，力求把基础设施发展成一种可供投资的资产类别。一些多边组织也已在新加坡设立办事处，例如世界银行，国际金融公司和多边投资担保机构，这将有助于提供更多的私有资本以满足地区基础设施的融资需求。

“一带一路”与亚细安经济共同体和亚细安互联互通总体规划等倡议，以及区域国家正在协商的各项自贸协定,如区域全面经济伙伴关系协定 (RCEP)，是相辅相成的。

新中企业在“一带一路”项目中享有许多合作机会，如在物流运输、多用途园区开发、建筑材料以及融资等领域。例如，新加坡星桥腾飞集团与中国机械设备工程股份有限公司于2015年11月签署了合作协议，成立合资公司，在第三国开发工业和商业园区。我们的官员也正在为开发第三方市场合作备忘录进行磋商。这将促进新中企业在“一带一路”项目的共同合作。

新加坡和马来西亚已同意联合为新加坡-吉隆坡高铁进行国际招标。多位新加坡领导人也曾搭乘过中国的高铁。新加坡认识到中国广泛的高铁网络的优势。我们欢迎中方企业提出强有力的竞标计划。新加坡和马来西亚将会以公平，公开和透明的方式给予所有的竞标者慎重的考虑。