加冷连环劫案两名被告维持原判

加冷连环劫案被判死刑的砂拉越客工米歇尔上诉被驳回，最高法院上诉庭认为他用巴冷刀把印度客工砍死的行为“凶残”，如同袭击猎物般。

参与2010年加冷劫案的米歇尔（28岁）和托尼（38岁）经过审讯后被治罪。被判死刑的米歇尔针对被定罪和刑罚上诉，与此同时，控方也就托尼的刑罚上诉，促请法庭改判他死刑。

以上诉庭法官赵锡燊为首的三司今天也驳回了控方提出的上诉，三司对两名被告的刑罚皆维持原判；米歇尔难逃一死，托尼则同样被判终身监禁和鞭打24下。

赵锡燊法官说，米歇尔袭击印度客工迪里杜赖莱（41岁）的方式极为野蛮和无情，仿佛在袭击猎物般，因此维持他的死刑原判。至于托尼，没有充足证据显示他抓着杜赖莱久久不放，以便让米歇尔有足够时间重击杜赖莱。

三司去年9月听了控辩双方的陈词，原定上个月25日宣判，不过米歇尔和托尼的代表律师申请要求三司延后下判。

因为当时最后一名嫌犯多尼（现已改名为阿都拉曼，25岁）刚从马来西亚被引渡回新，律师希望能到监狱里向多尼问话，看是否能取得有助于两名被告案件的新证据。不过多尼之后通过警方拒绝被两名律师问话。

2010年5月30日凌晨，米歇尔、托尼、多尼和另一名同谋海尔（25岁）在不到八小时内，先后打劫四名男子，导致一人丧命和三人重伤。

丢命的杜赖莱是在加冷地铁站附近被盯上，之后遭米歇尔等人群殴，他被砍至头骨骨折、气道和大动脉受损，当场惨死。其余三名伤者一人被砍伤双手，一人被砍断左掌，还有一人头骨骨折。

四名被告皆来自马来西亚砂拉越，案发时在本地工作，海尔2013年认罪后被判监33年和鞭打24下。