国防部系统被侵入 约850人资料遭盗

（联合早报网讯）国防部电脑系统本月初遭侵入，约850名服役人员、战备军人和全职员工的基本个人资料被盗取。资料是这些人员的身份证号码、电话号码和出生日期，但不包括用户的名字和个人密码。

国防部副常任秘书（科技）许智贤星期二上午针对事件对受影响者带来的不便和可能产生的影响致歉。

许智贤形容，这是一起“具针对性、经过周详计划”的网络袭击事件。对于发动袭击者的身份，许智贤仅说：“根据我们的调查，这不是一般的黑客，也不是犯罪组织。”

被侵入的电脑系统是储存这些个人资料的I-net系统。这个系统让授权人员能够在国防部或新加坡武装部队的军营内，使用特定的I-net电脑，上网浏览或与他人通讯。使用这数千台I-net电脑的用户也包括回营受训的战备军人。I-net系统储存用户的个人资料，以辨识使用者的身份。

I-net系统没有储存任何机密的军事资料。储存机密资料的另一套电脑系统有更严谨的安全措施，也没有连接至互联网的功能。I-net电脑也与连接至其他电脑系统的电脑分开使用。

据《联合早报》了解，网络袭击的源头并非来自任何的军营或内部电脑系统，而是通过I-net伺服器（server）连接至互联网时，通过互联网侵入电脑系统。

国防部已展开全面调查，而且为了以防万一，也对国防部和武装部队其他电脑系统进行调查。国防部也通知新加坡网络安全局和政府科技局，由它们通知能源和银行等其他关键信息基础设施业者，并对其他政府电脑系统展开调查，至今没有发现其他系统被侵入的情况。

所有个人资料被盗取的受影响者本周内将接到通知。国防部建议他们，如果在其他电脑系统或线上平台使用身份证号码或出生日期等作为密码，应该立即更换密码。受影响人员也应向国防部或武装部队通报任何可能有关联的不寻常活动。