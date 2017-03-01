李总理：若余下11国达成协定 我国将签署TPP

美国已决定退出跨太平洋伙伴关系协定，如果余下的11个签署国达成共识，决定即便少了美国这个经济龙头也要签署协定，那新加坡也会这么做。

李显龙总理接受英国广播公司（BBC）“Hardtalk”（唇枪舌剑）主持人赛克（Stephen Sackur）的访问时，如此表述。但他表示不确定是否会出现这样的局面，特别是签署国之一日本，其实在美国等的要求下“做出非常痛苦的让步”。

“如果日本在协定下做出有关让步，美国又不参与其中，那我想政治平衡和经济平衡都会出现改变。因此，我不排除减少一个国家的协定，但我认为不容易达至(这样的协定)。”

跨太平洋伙伴关系协定（TPP）原本是一项由美国牵头的自由贸易协定，共有12个签署国，涵盖全球经济总量的40％。在TPP框架下，日本承诺取消大部分农产品的关税并增加关税配额的额度等等，日本在以往的自由贸易协定中都排除大米等农产品的贸易自由化。随着特朗普出任美国总统并决定退出协定，诸如澳大利亚和新西兰等签署国表示不排除“TPP减一”协定。

李总理重申，TPP是12国花了长时间谈判促成的，协定谨慎地平衡各方利益，各国因此对美国决定退出感到失望。“新加坡之所以觉得协定重要，不仅仅因为协定涵盖全球经济总量的40％，也是因为从战略角度来看，它可深化美国与亚洲的接触，让美国有密切关注亚洲的理由，设法确保美国在亚洲顺利运作。”