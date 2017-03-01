李总理：没人有道德或智慧的专利

英国广播公司（BBC）“Hardtalk”（唇枪舌剑）主持人赛克（Stephen Sackur）引述英国亲欧盟的自由民主党党魁法隆（Tim Farron）的话说，如果英国要与新加坡达成贸易协定，英国首相特雷莎·梅必须提出言论自由和媒体自由。他以此询问李显龙总理是否会为了达成贸易协定而做出相关保证。

对此，李总理说：“我不会具假设性地告诉你，你们的新闻理事会（Press Council）应该如何运作。那你为何要假设能告诉我，应该如何管理我的国家？我们完全开放；我们的互联网连接是全世界最快速的一个；我们没有为互联网筑起城墙（great wall of the internet）；你可以从新加坡登录世界的任何一个网站。因此，限制何在？”

万一英国政府果真把贸易协定与人权、新闻自由和示威权利挂钩，那李总理将如何应对？

李总理说，必须等到事情真正发生才能回应。“看看美国人，他们狂热追求道德目标，推广民主、言论自由、女权、同性恋者权益，有时候甚至是跨性别权益，但不见得这些都适用于世界各地、适用于美国的所有盟友。……看看世界上最重要的石油出产国，他们遵守这些吗？他们是否受压？生意还是得做的。这是个多元的世界，没人有道德或智慧的专利。”

“除非我们接受这些，共同繁荣、合作，接受个中不同，包括价值观、视野，甚至是生活目标的不同，否则问题不容易解决。”