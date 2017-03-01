联合早报“一带一路”专网增新内容 英文版今年上线

（联合早报网讯）由新加坡报业控股与新加坡工商联合总会合作打造的“一带一路”专网自去年3月推出以来获得极佳反响，双方决定继续扩大合作，除了增加现有华文版专网内容，也将推出英文版专网，让全球更多读者与商界人士了解相关动态，并参与其中。

签订仪式今天（1日）在新启用的新加坡工商联合总会中心（SBF Center）举行。在报业控股副执行长陈康威和工商联合总会主席张松声的见证下，报业控股华文媒体集团主管李慧玲与工商联合总会执行总裁何鸣杰签署了两份合作备忘录。

根据备忘录内容，“一带一路”华文版专网将在现有内容基础上，添加“活动日历”板块，提供读者国内外“一带一路”相关活动资讯。英文版将在今年上线，在报道新闻信息之余，也呈现英语世界对“一带一路”倡议的观察和评论。

陈康威表示：“‘一带一路’专网中文版在过去一年充分获得华文世界的读者、商界、政界的广泛肯定，我们很高兴与新加坡工商联合总会继续在华文和英文两个专网版本上均有深度合作。‘一带一路’将是新加坡与中国双边合作的重点领域，英文版专网必将在更大更广的层面加强商界和读者对一带一路的了解，扩大商机。”

张松声则说：“我们非常高兴与报业控股展开进一步的合作。‘一带一路’倡议预计涵盖65个国家的44亿人口，并占全球约30%的经济总量。它将带来巨大的商机，因此我们强烈鼓励新加坡商家多浏览‘一带一路’专网，增加见解，寻找商业与投资机会。”

专网网址是http://beltandroad.zaobao.com。