政府有意增加防务领域的奖学金数额

我国目前有5000名防务工程师和科研人员，而且加入该领域的人才持续在增加中。政府宣布，颁发给该领域人才的奖学金数额将最迟在2025年增加40%，从目前的120份增至170份。

国防部长黄永宏今午在国会拨款委员会辩论国防部预算开支时做出上述宣布。

此外，他也说，被视为国防部最高荣耀奖学金的公共服务委员会（工程）奖学金也将在今年颁发。

另一方面，黄永宏也宣布，我国将设立两个新的实验室。

国防科技研究院（DSO National Laboratories）会设立一个机械（robotics）实验室，国防科技局（DSTA）的实验室则将着重于人工智慧（artificial intelligence）和数据分析（data analytics）的科研工作。

黄永宏也说，国防科技局将连同本地的国立大学、新加坡科技研究局（ASTAR）、政府科技局（GovTech）、新加坡网络安全局（Cyber Security Agency of Singapore）、新加坡国立研究基金会（National Research Foundation）和新加坡经济发展局于明年联手主办首届新加坡国防科技峰会（Singapore Defence Technology Summit）。

上述峰会将提供全球一个平台分享未来国防科技领域的相关资讯，同时让新加坡有更多机会接触到业内的创新事物和新想法。