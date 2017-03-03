内政部将继续加强我国的防恐能力

（联合早报网讯）恐怖主义势力依然是国际社会面临的重大挑战，内政团队将继续加强我国的防恐能力，包括采纳影像分析技术、替换前线警员的配枪、强化同社区伙伴的合作等。

内政部长兼律政部长尚穆根今天在国会拨款委员会辩论内政部开支预算时，重申我国面临的恐怖主义威胁不减。

他说，恐袭事件不单继续在国际上发生，伊斯兰国组织也企图在南菲律宾巩固势力，加上回流东南亚的外国圣战士，以及数个自我激进化的本地案例，都使新加坡不得不绷紧神经提防恐怖袭击。

恐怖主义如此猖獗，国人也已意识到。尚穆根说，警察部队去年展开的公众印象调查发现，近半数感到不安全的受访者把这份恐惧感归咎于恐袭的威胁。

为加强我国的防恐能力，警队已成立反恐紧急应对部队，做出更针对性的部署。内政团队去年10月也同武装部队联合举行我国历来最大规模的反恐演习，考验各安保机构的应急协调。

尚穆根说，随着警方在公共场所安装更多电眼扩大监控范围，当局将从明年开始发展影像分析技术，借此提升警方的反应效率，以及时消除威胁。

前线警员所携带的配枪也将更换为半自动手枪。半自动手枪的火力比警方现有的左轮手枪更强，其装弹量最多有后者的三倍。

社区反恐方面，去年9月启动的全国保家安民计划（SG Secure）正如火如荼进行中，至今有超过5万户家庭参与相关活动，如紧急应变日。

基层组织也开始陆续举行“危机应对模拟演习”（Crisis Response Exercise，简称CRX），动员社区伙伴演练应对危机的能力。