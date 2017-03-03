约六成巴士服务较不拥挤

（联合早报网讯）本地公共巴士业自去年9月全面落实新的巴士发包经营模式以来，有约六成的巴士服务不再那么拥挤，100多条路线的多余等候时间也平均缩短了约15％。

陆路交通管理局今午发布文告，汇报了巴士发包经营模式全面落实半年以来的成绩单。

根据新的巴士经营模式，政府接管所有巴士基础设施及车队，四家巴士业者则领取一笔服务费，负责经营所标得的巴士路线，车资收入则全归政府所有。巴士公司也须遵循更严格的服务标准。

陆交局说：“巴士发包经营模式实行后，乘客享有较高素质的服务。如今所有巴士服务在早晚尖峰时段的编订间隔时间不超过15分钟，其中半数或更多巴士的间隔时间少过10分钟。支线巴士则是每六到八分钟来一趟。”

在去年9月至今年1月间，当局增派了另外86辆巴士，改善100多条路线的服务。与去年同期相比，有约60％的巴士服务在尖峰时段的拥挤情况有所舒缓。

巴士抵站时间也比较有规律，在受评估的108条路线中，过去五个月的多余等候时间（excess wait time, EWT）缩短了15％，同一路线两辆巴士同时到站的情况也有所减少。

自去年9月以来，当局共推出了四条新的巴士路线，本月会推出多两条，到年底还会有多八条新路线。