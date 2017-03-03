红星大奖最受欢迎男女艺人入围名单扩大 冯伟衷不在其中

新传媒红星大奖最受欢迎男女艺人入围名单从20大扩大到24大，几乎该上的人都上了，就是漏了新生代小生冯伟衷，他告诉联合早报：“我无法在一天内决定续不续约。”

最受欢迎男女艺人入围名单扩大，去年十大榜上有名的冯伟衷不在其中，令人大跌眼镜，记者联系上他，才知道他的合约在4月1日结束，在4月16日举行的红星大奖颁奖礼之前，所以被新传媒以不具参与资格排除在外。

冯伟衷说：“我和新传媒艺人管理部的老板一直因为各有工作，无法好好坐下来谈合约，一直到某一天大家时间许可通了一次电话，对方要求我在这个时间点做出决定，但我不想冲动，毕竟这是关系到我人生的重大决定。”

他说：“续约表示有饭碗，但续约条件、细节如何，符合不符合我未来的需要，也要仔细考虑，我无法在受压力的情况下做决定。”

他无奈表示，电视台需要在记者会上给外界一个交代，所以催促他做决定，但他觉得自己的未来的规划更值得重视，仓促不得。“我不是对某个人有意见，而是对这个制度。”

冯伟衷的经理人许振荣告诉联合早报：“既然这是规则，也只好遵守，不过现在是验收一年成绩的时候，伟衷无法参与这个奖项，总是令人遗憾。”

除了冯伟衷，体格状态最佳的郑各评也爆冷不在名单上。首次入围的则有陈邦鋆、黄振隆、苏梽诚，而去年落选的陈泂江、方伟杰、曹国辉、姚玟隆也都纷纷上榜。

最受欢迎女艺人扩大到24大之后，有懿爆冷落榜，但罗美仪、马艺瑄、洪凌、孙欣佩、何盈莹都把握机会，争取到第一次上榜，而去年在榜外的林梅娇、林佩芬、曾诗梅、曾晓英也都跻进来了。

24大最受欢迎男艺人名单：包勋评、曹国辉、陈邦鋆、陈泓宇、陈泂江、陈罗密欧、陈澍城、陈天文、郭亮、方伟杰、方展发、黄振隆、李腾、Pornsak、苏梽诚、王沺裁、徐彬、徐鸣杰、杨志龙、姚玟隆、张耀栋、张振寰、周崇庆、朱厚任

24大最受欢迎女艺人名单：蔡琦慧、陈丽贞、陈欣淇、陈凤玲、何盈莹、洪慧芳、洪凌、胡佳琪、黄思恬、林慧玲、林梅娇、林佩芬、刘子绚、罗美仪、马艺瑄、潘玲玲、庞蕾馨、沈琳宸、孙欣佩、童冰玉、雅慧、曾诗梅、曾晓英、钟琴