张志贤：若气候长期干燥 国人需做好面对缺水的准备

林桂水坝目前只有三分之一满，如果天气长期处于干燥状态，就会造成我国无法从柔佛河正常取水。因此，国人必须做好心理准备，如果林桂水坝干涸，本地蓄水池也受干燥天气影响，新加坡就需面对缺水的状况。

副总理兼国家安全统筹部长张志贤今早在新加坡世界水日于滨海堤坝举办的庆祝活动上致辞时指出，从马来西亚进口的水目前满足我国对水一半的需求。

他说，林桂水坝的水会流入柔佛河内，我国则是从柔佛河内提取所需的水供。

因此，如果干燥气候对林桂水坝和蓄水池造成影响，他要国人一直做好心理准备面对缺水的情况。

财政部长王瑞杰早前在发表财政预算案声明时表示，政府将在今年7月分两次上调水价格，到了明年7月第二次上调时，国人和企业的水费将一共上调30％。

因此，水费上调的宣布近几周来引发国人广泛关注。

今早与张志贤一同到滨海堤坝出席新加坡世界水日庆祝活动的环境及水原部长马善高早前也在国会上参与新财政年政府财政政策辩论时回应多名议员和民众对水费上调的关注。

他说，政府希望通过正确定价，培养人人省水的习惯，让省水成为“我们DNA的一部分”。

为了继续向公众宣导节水的重要，今年的新加坡世界水日将透过多项活动传达这个信息。今天在滨海堤坝的活动就吸引了来自59个机构和学府的超过4000人前来参与。