长期失业者将获政府重点帮助

（联合早报网讯）长期失业者接下来在寻找新工作或转换行业时将获重点援助，政府全套的应变与提升就业援助措施将进一步扩大，在这个群体适应新岗位时为他们提供更高的工资援助。

首先，在职业支援计划下（Career Support Programme），从今年4月1日起，聘请长期失业成熟白领工作人士的雇主将获更高薪金资助，政府提供资助的时长也会延长多六个月，达18个月。

例如，若是聘请年满40岁的专业人士、经理、执行人员与技师（PMET），在该计划下，雇主第一年可获30％到50％的工资援助，比之前的20％到40％高。员工工作满一年后，雇主在下来六个月将继续获20％工资援助。

至于失业6至12个月的PMET，聘请年龄在40岁至49岁员工的雇主接下来所获的员工薪金资助则将调高，以跟聘请年满50岁员工所获资助一致。接下来，未满40岁的年轻PMET只要失业长达六个月或以上也将在该计划下获益，之前这类PMET必须是被裁退才符合资格。

人力部长林瑞生在国会参与该政府部门开支预算辩论时指出，整体来说，在职业支援计划下，雇主在长达18个月期间可获高达4万2000元的资助。

其他调整：

■ 专业人员转业计（Professional Conversion Programme）划扩大，员工受训期间，聘请长期失业者或年满40岁者的雇主所获薪金资助顶限从4000元增加至6000元，聘请其他PMET的雇主的资助定限也从2000元增加到4000元

■ 在针对蓝领工作人士的工作试用计划下，雇主获薪金资助的时长从80个小时大幅增加至三个月

■ 过了试用期后，雇主若选择聘请那些长期失业者，政府下来半年会继续资助员工薪金的30％

■ 推出实习与培训计划（Attach and Train），以行业薪资的50%至70％为标准，为学员提供培训津贴，顶限是每个月4000元。