（联合早报网讯）面对快速变化的经商环境和日新月异的资讯通信科技，政府将推出“中小企业数码化计划”，助中小企业了解与采用各自适用的数码科技，以增加盈余、开发新市场和提高员工生产力。

通讯及新闻部长雅国博士今天在国会拨款委员会辩论该部门的开支预算时作出这项宣布，并说：“我们深信数码科技可以帮助所有行业领域提高生产力、促进增长、激发创新，及加强竞争力。”

“中小企业数码化计划”（SMEs Go Digital Programme）将由新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）和新加坡网络安全局（Cyber Security Agency of Singapore，简称CSA）连同标新局（SPRING Singapore）等政府机构共同推出。

该计划将从三方面协助中小企业的数码转型。

首先，IMDA将在今年第三季尾成立新的中小企业数码技术中心（SME Digital Tech Hub），为在数据分析、网络安全和物联网等较先进数码领域有需求的中小企业提供专业建议，也在中小企业与科技业者和咨询业者之间搭建桥梁。

再者，IMDA将为各个行业领域制定“产业数码化蓝图”（Industry Digital Plans）。同属一个领域的中小企业可通过蓝图进一步认识适合它们的数码科技技术，而提供这些科技的业者也能更好地满足特定领域的需求。首个计划预计今年底推出。

最后，为加快中小企业的数码转型步伐，政府将先针对特定的业界领域来辅助企业转型，以让更多中小型企业能有效地落实新的数码科技方案，为其他业者铺路。雅国指出，政府将先着重于零售业、物流业、食品服务业和清洁业。

另外，IMDA也会加强与具影响力的大型企业合作，开发可让中小企业受益的科技方案。这将让中小企业在采用复杂的科技方案时，省去需要同时兼顾多个科技业者的麻烦。