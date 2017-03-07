中学非直通车课程以DSA录取学生比率增至20％

（联合早报网讯）明年起，所有中学的非直通车课程，通过直接收生计划录取学生的比率，一律增加至20％。与此同时，通过计划申请报读中学的学生，无需参与综合学术能力测试。

上述调整是要使直接收生计划（Direct School Admission，简称DSA）回归初衷，让有特殊才艺的学生扩大升学途径，让学校将焦点放在肯定学生在特定领域的才华，而不是他们的综合学术表现。

教育部长（学校）黄志明今天在国会拨款委员会辩论教育部开支预算时，做出上述宣布。

去年有118所学校参与中学DSA计划。去年通过DSA成功报读中学的约2800名学生中，约一半是进入直通车课程。

自主学校保留给DSA的学额，目前已高达20％。自治学校和有专长项目的学校的录取比率，则分别可达10％和5％。

黄志明说：“明年起扩大直接收生计划下的学额，学生将能更好地按各自的兴趣和强项，申请进入拥有适合学习项目以接受栽培。DSA不应被视为进入热门学校的入门票。”

新措施落实后，直通车学和专才中学仍可自行决定通过DSA录取学生的比率。一般上，直通车学校通过DSA所录取学生的平均达35％；专才中学则近乎全凭DSA录取学生。

另外，学校今年起调整DSA的遴选方式，把焦点重新放在发掘拥有特殊才华的学生；明年通过DSA报读学校的学生，无需再参加综合能力测试（General Ability Test）。学校仍可通过其他一系列评估方式，来衡量学生是否符合进入特定专长项目的要求。

此外，2019年起，打算通过DSA报读中学的学生，可通过一个统一报名网站提交申请，学校也会通过网站提供DSA类别和遴选标准。。目前，学生须到个别学校提出申请。