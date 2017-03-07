提前收生计划将进一步扩大

（联合早报网讯）为鼓励更多学生凭学业成绩以外的资质才能，及对课程的兴趣和热忱来争取学额，教育部将增加理工学院提前收生计划的收生比率，也在工艺教育学院推出相同的收生计划。

教育部长（高等教育及技能）王乙康今天在国会拨款委员会辩论教育部的开支预算时作出上述宣布。

从2018学年起，理工学院提前收生计划（Early Admission Exercise）可录取的学生比率将从目前的12.5％增加至15％，等同于多出约500个学额。

王乙康指出，自去年推出，理工学院提前收生计划的申请人数令人鼓舞。在首次举行的提前收生活动中，有约8000名O水准学生提交申请，其中有2500名获录取。

另外，从2017学年起，教育部也会在工艺教育学院推出提前收生计划，收生比率达15％。

工艺教育学院提前收生计划将融入目前已有工艺教育学院特别招生计划（Special College Admissions Scheme）和特别招生活动（Special Admissions Exercise）。

在新的提前收生计划下，三分之一的工艺教育学院课程可各保留50％的学额给提前招生活动。这些课程会是学生需对相关领域感兴趣及有热忱的学科，例如护理、设计与媒体，及资讯科技等。