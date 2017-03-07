工艺教育局推出新技术专业文凭

（联合早报网讯）为让从事技术行业的工艺教育学院毕业生深化专业技能，技能创前程在职培训计划（SkillsFuture Earn and Learn Programme）将进一步扩大，由工艺教育局推出新的技术专业文凭（ITE Technical Diploma）。

教育部长（高等教育及技能）王乙康今天在国会拨款委员会辩论教育部的开支预算时作出上述宣布，并指教育部会先在某些行业领域推出技术专业文凭，如机电服务设计与监督、保安系统工程、康复治疗，和岸外及海事工程。

他说，技术专业文凭与理工学院颁发的专业文凭有所区别，更趋向于“学徒制”（apprenticeship-based），让毕业生留在工艺教育学院继续学习的当儿，也能在业界伙伴机构通过实践来深化专业技能。

另外，继新加坡理工大学和新跃大学之后，新加坡国立大学也将推出新的工读计划，让学生以“半工半读”的方式取得学士学位文凭。

从2017新学年起，国大将推出“工读文凭课程”（Work-Study Degree Programme）计划，在信息安全、商业分析及数据科学和分析等领域开办相关课程。

通过新课程，学生能在学习期间也到参与计划的伙伴机构体验在职培训。