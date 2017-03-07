建屋局将推出两项新计划协助年长者购屋

建屋发展局将推出过渡贷款计划协助有意大屋换小屋的年长者，缓解他们在尚未完成现有住所转售交易前面对的现金周转问题。未来，这群年长者也能在拿到新居钥匙时再支付房子的首期付款。

国家发展部长兼财政部第二部长黄循财今天在国会拨款委员会辩论国家发展部开支预算时，进一步阐述了上述计划的细节。

在过渡贷款计划（Temporary Loan Scheme）下，屋主完成现有组屋转售交易后可使用卖房取得的净收益（net proceeds）支付过渡贷款。没有为新居申请房屋贷款的非年长者买家也有望受惠于这项新计划。

从明天（3月8日）起提呈组屋转售交易申请，并符合条件的申请者都有机会受惠于过渡贷款计划。

另一方面，建屋局也有意让想要大屋换小屋（right-sizing）的年长屋主延迟缴付首期付款（downpayment）的期限。

目前，屋主必须在建屋局签署购屋协议（Agreement for Lease）时缴付相等于房子售价10或20%的首期付款。

在延缓缴付首期付款计划（Deferred Downpayment Scheme）下，所有55岁及以上，向建屋局申请二房式灵活或三房式预购或剩余组屋的人可以在签署购屋协议后只缴付印花税（stamp fee）和法律费。屋主可以在拿到新居钥匙时再缴付首期付款。

但如果申请者最终放弃原本订购的组屋单位，就必须缴交相等于房价5%的取消订购（forfeiture）费用。

从今年5月起，在预购和剩余组屋销售活动中申请组屋单位的屋主将有机会受惠于延缓缴付首期付款计划。

为了更好地照顾年长者，建屋局也从去年起于大巴窑建屋发展局中心设立了专让年长者排队的队伍。

建屋局也将继续为年长者提供一对一的咨询，协助他们了解各项与财务有关的选项。