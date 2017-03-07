农粮局制定农业转型蓝图 推动本地农场转型

（联合早报网讯）农粮兽医局将制定一套“农业转型蓝图”，协助本地农场从转型，运用先进科技提高生产力，在有限的土地空间内出产更多青菜、鸡蛋和食用鱼等农产品。

转型蓝图从四方面——空间、创新、人才培养和市场着手推动本地农业的转型。政府、农场业者和高等学府将合作，探讨如何通过培训和实习等方式，培养更多农业人才；计划也将鼓励国人多购买本地农产品，刺激本地农产品需求。

农粮局今年1月成立由16名农业和高等学府代表组成的“农业咨询委员会”，共同探讨提升本地农业效率和生产力的策略。

国家发展部兼贸工部政务部长许宝琨医生今天在国会拨款委员会辩论国家发展部门开支预算时，宣布这项计划。

他说：“农业转型蓝图还处于初始阶段。我们会继续与农业咨询委员会和其他利益相关者合作，随着转型的推进和科技变化，不断改善转型蓝图。在接下来的几年里，这个伙伴关系将制定实用的计划与方案，为本地农业带来深远的改变。”

在气候变化影响全球粮食生产的背景下，保障我国粮食供应越显重要。目前我国超过九成粮食都来自国外，政府正通过“三大粮食篮子”战略——增加粮食来源、助本地农业走向国际扩大规模，以及提升本地农业生产，加强粮食保障。

当局也将以户头管理的方式协助本地农场，一名户头经理将照料约20个农场，负责帮助各农场申请津贴等事宜。

从4月起，本地农场申请农业生产力基金（Agriculture Productivity Fund）津贴，投资高科技务农设备和系统时，一旦申请成功，就能提前拿到30％的津贴，以缓解业者现金周转压力。目前，业者通常是在投资设备和系统后，才能向当局索取补还。