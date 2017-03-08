许文远：为地铁可靠性设定更高目标

（联合早报网讯）我国地铁网络下来平均每个月延长一公里，预计今年底建好的滨海市区线第三阶段地铁线通车后，将全面改变东部居民的出行习惯。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今天在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时说，我国地铁网络扩展工程进度良好，今年东西线将延长多四个地铁站到大士西，滨海市区线也会增设另外16个地铁站。

政府也即将为兴建中的汤申—东海岸线遴选和委任经营者，并已为环线第六阶段建造工程进行招标，也开始规划裕廊区域线（Jurong Region Line）和跨岛线（Cross Island Line）。

在这些新地铁线全部竣工后，每十户家庭就有八户只需步行10分钟内就到地铁站。

许文远说，市区线第二阶段路线前年底通车后，吸引了相当多武吉知马廊道的居民改搭地铁，每六趟车程中就有一趟是使用新的易通卡付费。

许文远也说，地铁可靠性已有所改善，去年上半年列车平均每行驶16万公里发生一起事故，到了下半年提高到19万2000公里，接近他所定下的20万公里的目标。今年他设下了30万公里的更高目标，明年则争取达到40万公里。

针对裕廊集选区议员洪维能询及东西线（介于裕廊东和裕群站之间）近来频频故障，许文远回应时说，当局正更换旧的信号部件，但有时工程无法赶在列车运作前及时完工，导致列车服务受影响。

当局将考虑洪维能的建议，让这段路线的列车提早结束运作，争取更多时间施工。

他透露，陆路交通管理局不久将招标提升南北与东西线的电力供应系统，并购买66列新列车来取代第一代列车。东北线的第一代旧列车也会进行整修和翻新，当局也计划在今年进行招标，彻底更换武吉班让轻轨系统的旧部件。

许文远说，随着公共交通网络越来越四通八达，人们将较不需要拥车，他期待收回许多公路车道和停车场空间，改为社区及绿化用途，提高国人的生活素质。