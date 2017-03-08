许文远：改善公交之余 须确保纳税人负担不会过于沉重

（联合早报网讯）现有的公共交通车资调整方程式将在今年车资检讨工作后到期，公共交通理事会将检讨这个方程式，并会广泛征询各界的意见。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远在国会拨款委员会辩论交通部开支预算时提醒，随着我们朝2030年减少用车的目标迈进，政府重金改善及扩大公交网络之余，也须确保纳税人的财政负担不会过于沉重。

他指出，过去纳税人协助资助交通基础设施的建设，而乘客则透过支付车费协助承担相关的营运成本。

他说：“但这些年来，由于车资没有跟上成本上涨，纳税人已补贴越来越多的营运成本，特别是在我们显著提高服务素质的情况下。”

“这显然是无法持续的。政府将继续大量补贴公共交通，但也必须想办法让乘客、纳税人和业者公平地分担，要记得乘客本身也是纳税人。”

未来五年，政府预计将为公共巴士服务提供将近40亿元的津贴，另外也预计将投入40亿元在更新、翻新及扩充地铁营运资产上。这还不包括未来投入在新公交基础建设的约200亿元费用。

公交理事会将探讨如何让新的方程式反映巴士及地铁营运环境的变化。

许文远说：“我有信心理事会将作出明智的决定。去年，他们统一所有地铁线的车资，不再区分高架和地下地铁线的车资。许多乘客受益，他们的车资有所调低。但公交理事会不能总是带来好消息，有时也得调高车资，如果他们这样做，希望乘客能谅解。”