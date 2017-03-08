黄志明：不应限制德士有效竞争能力

（联合早报网讯）德士业应被允许有灵活性作出适应和调整，以应付新的市场情况和竞争。

教育部长（学校）兼交通部第二部长黄志明今午在国会拨款委员会辩论交通部的开支预算时，针对数家德士公司近日要求申请调整车资结构发表立场。

他说：“德士司机需要谋生，我们也不应该限制他们有效竞争的能力。”

多家德士公司包括德士业龙头康福德高、规模较小的得运（Trans-Cab）和宝威（Premier）德士已向公交理事会申请调整车资结构。百胜（Prime）德士不久前也致函公交理事会和陆交局，要求当局澄清德士是否允许实行动态计费方式。

黄志明透露，公共交通理事会正同德士公司讨论采用类似私召车的动态计费方式收取电召德士车资的事宜。

他说：“我完全理解乘客关于动态计费的关心。车资在繁忙时段可能比按计程表计费更高，却也可能在需求低的时段较低。”

黄志明说，乘客可在上车前知道须付多少钱，并可以选择接受或拒绝这趟车。

他也指出，德士公司打算在介绍动态计费的同时，仍保留传统的按里程表计费方式。

不过黄志明也强调，德士和私召车所享有的特权及须遵从的条规还是会有所不同，包括继续只允许德士接载在路上截车的乘客。

从今年7月起，私人出租车司机也须领取私人出租车司机职业执照。