环境及水源部调整车辆排碳计划

（联合早报网讯）为减少柴油车的使用，减低对空气造成的污染，国家环境局和陆路交通管理局决定调整现有计划，鼓励个人和公司购买较环保、洁净的车辆。

从明年1月起，现有的车辆排碳量税务计划（Carbon Emissions-based Vehicle Scheme，简称CEVS）将由车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES）取代，在制定税务回扣或附加费时，除了二氧化碳，也把另四种污染物质包含在内。

它们是微细颗粒（Particulate Matter，简称PM）、氮氧化物（Nitrogen Oxides，简称NOx）、碳氢化合物 （hydrocarbons）及一氧化碳。

环境及水源部长马善高今天在国会拨款委员会辩论环境及水源部开支预算时宣布这项消息。

此举预料将影响以后柴油车所能享有的税务回扣或附加费，虽然柴油车的排碳量低于汽油驱动车，但却排放更多氮氧化物和微细颗粒。

根据新的车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES），私家车所享有的最高税务回扣额或附加费将下降到2万元，目前是3万元。

车辆所享有的VES回扣或附加费共分五个等级，当局将根据表现最差的污染物决定回扣额或附加费。例如某车款若有四种污染物质都属表现最好的A1等级，但有一种污染物质被列入最差的C2等级，它将无法享有回扣，而得支付最高2万元附加费。