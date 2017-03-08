幼儿培育署试行婴儿保育协作员“学徒制”培训计划

（联合早报网讯）幼儿培育署将同主要业者合作，本月底试行一项针对培养婴儿保育师的“学徒制”培训计划，让有意投入幼教行业的人士或中途转业者，接受更系统化的在职培训和指导。

有意参计划的人士，须有相符的能力和技能，遴选过程不以学历为主要评估标准。

幼儿培育署的目标是未来两至三年内，通过计划培训200名婴儿保育协作员。

本地五个主要业者（Anchor Operators）都参与这项试验计划，它们属下30所托儿所是学员的训练场所。

学员必须受雇于主要业者经营的托儿所，担任婴儿保育协作员（allied infant educarer）的角色，同合格的婴儿保育师一起为婴孩策划活动。第一批学员本月底开始受训。

婴儿保育协作员将接受高级婴儿保育师的指导，他们也可以接受进一步培训成为正式的婴儿保育师。

另外，幼儿培育也将本月内也将推出针对保育师（Educarer）一项新的专业发展计划（Professional Development Programme），让他们通过进修提升技能，担任新职务。保育师是照顾年龄5岁以下的婴幼儿的学前教育专业人士。为期三年的课程，今年下半年开办。

受训期间，保育师如果继续在自己所任职的学前中心工作，并展现良好的训练进度，可获高达1万2000元的津贴。学前中心可推荐有三年以上工作经验的幼教教师参加。提名将从本月20日起开放至5月12日。

此外，幼儿培育署读也会推出新的“学前教学高级专科文凭课程”（Advanced Diploma in Early Childhood Teaching and Learning），让有经验的幼儿教师提升技能，担任主导教师（Lead Teacher）的职务。

幼儿教师也可申请5000元的未来技能进修奖（SkillsFuture Study Award），协助相关培训费用。报名详情今年第二季公布。