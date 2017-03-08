幼儿培育辅助计划去年7月以来让300名孩童受益

（联合早报网讯）

以扶持弱势家庭幼童为主旨的“幼儿培育辅助计划”自去年7月试行以来，已让超过300名孩童受惠。

教育部兼社会及家庭发展部政务次长费绍尔博士今天在国会拨款委员会辩论社会及家庭发展部开支预算时，透露上述数据。

政府去年宣布投入2000万元试行的“幼儿培育辅助计划”（KidSTART），接下来三年将集合政府和社区资源，让1000名住在红山、牛车水、文礼、达曼裕廊和芽笼士乃的低收入和弱势家庭幼童，及早获得学习、发展和健康方面的支援。

“幼儿培育辅助计划”主要包含三个环节，即定期家访、专人引导的游戏班，以及为指定学前

中心提供额外支援等项目。

另一方面，也是去年宣布的“安全与稳固家庭”（Safe and Strong Families）试验计划，上个月正式启动。

这项计划由两项不同服务组成，即“家庭维系服务”（Family Preservation Service）和“家庭重聚服务”（Family Reunification Service），接下来三年内将把触角伸向400个符合条件的家庭。

另一方面，社会及家庭发展部推广家庭寄养服务的努力，取得令人鼓舞的成果。在当局推动下，代养家庭目前达420个，比2013年增加超过70％。