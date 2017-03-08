未来五年 慈善福利团体技能提升基金多1亿元拨款

（联合早报网讯）政府与新加坡赛马博彩管理局将在未来五年为“慈善福利团体技能提升基金”投入多达1亿元，支持慈善团体提升运作能力与员工的专业水平。

慈善福利团体技能提升基金（VWO-Charities Capability Fund）下提供的津贴包括，用来资助志愿福利组织员工海内外培训的专业能力津贴（Professional Capability Grant）、协助组织提升营运程序的运作发展津贴（Organisational Development Grant)，以及让组织推行创新与科技方案的创新与生产力津贴（Innovation and Productivity Grant)。

社会及家庭发展部长陈川仁在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时宣布这项消息，并鼓励志愿福利组织善用津贴。

慈善福利团体技能提升基金自2002年推出，用来支持福利组织提升能力，以更有效地协助弱势群体。凡是国家福利理事会的注册会员、以及获社会及家庭发展部资助的志愿福利组织都可申请基金。

为鼓励福利组织利用基金，国家福利理事会将在网站分享一些曾获提升基金资助的项目。福利理事会将在下个月与福利组织分享更多细节，也会通过网站公布详情。