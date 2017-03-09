私人出租车司机职业执照下周开放申请

有意在本地提供私人召车服务的司机可从下个星期一（13日）起申请考取“私人出租车司机职业执照”（Private Hire Car Driver Vocational Licence，简称PDVL）。到了明年7月1日，所有司机都必须先持有该执照才能提供私人召车服务。

陆路交通管理局今天发布文告作出这项宣布，并指从今年7月1日开始，私召车辆都须在前后挡风镜上贴防伪汽车贴纸，以方便执法人员辨认，取缔违例载客等非法行为。当局会在下个月公布有关防伪汽车贴纸的详情。

陆交局说，PDVL的申请者都必须持3／3A级别驾照至少两年，也要通过健康和背景检查，并缴付40元的申请费。所有新加坡公民都能申请考取PDVL，但本地永久居民和工作准证持有人则须是私人召车服务公司的雇员。

提交的申请获陆交局批准后，申请者须上由新加坡德士学院（Singapore Taxi Academy）开办的10小时PDVL课程，学习有关私召车条例、服务素质及安全事项等内容。通过课程后，申请者才能获取PDVL。

在今年6月30日之前提交申请的司机，将有一年上课考取PDVL的宽限期，届时他们仍可提供私召车服务；在今年6月30日之后提交申请的司机则必须先考取PDVL才能提供服务。有意申请者可上陆交局网站下载申请表格。

文告也指出，德士司机职业执照（Taxi Driver Vocational Licence，简称TDVL）持有者无须额外考取PDVL，也能开私家车提供私人召车服务。

另外，若私人召车服务公司的内部培训课程符合陆交局的要求，旗下受雇的司机将无须上PDVL课程。