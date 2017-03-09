新全国计划助糖尿病患避免肾衰竭

（联合早报网讯）卫生部推出新的全国计划，协助糖尿病患更好地管控病情，以避免肾衰竭，也会在今年7月发出针对糖尿病的新适当护理指南。

卫生部政务部长蓝彬明医生星期四在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时宣布，卫生部下月起推出全面延缓肾脏病计划（Holistic Approach in Lowering and Tracking Chronic Kidney Disease，简称HALT-CKD）。

糖尿病患面对的并发症包括慢性肾病（chronic kidney disease，简称CKD）和肾衰竭。

根据卫生部之前资助的一项计划，病情管控得当的糖尿病患，能够避免患CKD或减缓患CKD的速度，并降低肾功能衰退的概率。

全面延缓肾脏病计划延续新加坡国立大学医院和国立健保集团综合诊疗所，在2011年11月推出的肾脏病评估和优化管理计划（Nephrology Evaluation, Management and Optimisation，简称NEMO）。这项计划包括提早进行肾功能检查，以及服用保护肾功能的药物等。

参与NEMO计划的1万1955名糖尿病患当中，48％到了去年9月已完成约一年的病情管控。

对比其他没有参加NEMO计划的糖尿病患，这项计划中病患肾功能在两年内衰退40％或更多的比率少了22％。肾功能衰竭者会出现蛋白质渗入尿液的症状，这也是糖尿病肾病的初期症状之一。

目前所有九家国立健保集团综合诊疗所，以及新加坡保健服务集团位于女皇镇的综合诊疗所已推行NEMO计划，卫生部下月起推出全面延缓肾脏病计划后，所有综合诊疗所将陆续推行这项计划。