政府拨款资助较健康食材的研发

（联合早报网讯）保健促进局今年7月起拨款推出新计划，未来三年资助食材制造商和供应商研发品质更好、种类更多元的较健康主食，并鼓励食肆业者和消费者选择这些食品。

卫生部兼通讯及新闻部政务部长徐芳达星期四在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时宣布推出较健康食材开发计划（Healthier Ingredient Development Scheme）。

计划着重在研发以全谷食材制作的米和面条，以及较健康食油等，以增加在餐馆、食阁和小贩中心售卖或使用全谷食品和较健康食油的比率。

保健促进局将为食材制造商和供应商提供津贴，让它们研发这些较健康的主食，并由它们鼓励食肆业者和消费者选择这些较健康主食。

徐芳达也宣布，公共部门从下月1日起采纳整体政府较健康餐会准则（Whole-of-Government Healthier Catering Guidelines）。

根据这套准则，政府部门在举办活动和培训课程等的时候，餐饮供应商必须提供无糖茶水，让饮用者自行加糖；选择以全谷类食品代替一般的白米饭；减少油炸食品；以水果代替甜点，以及提供白开水。

人民协会去年12月已率先采用这套由保健促进局推出、名为“CATER”的准则。