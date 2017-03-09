卫生部增加津贴鼓励国人进行体检

（联合早报网讯）政府提供更多津贴，以鼓励国人积极进行身体检查，提早治疗或预防疾病。今年9月起，符合条件者到特定家庭医生诊所体检时只需付5元、持社保卡的医药费低至2元，而建国一代无需付费。

国人所需支付的这笔费用，除了体检，也包括在有需要复诊时，第一次复诊的所有费用。即使同时候进行超过一项体检项目，费用也不超过5元，比目前每一项体检的收费（不包括门诊费）可能介于10元至30元低。

卫生部兼通讯及新闻部政务部长徐芳达星期四在国会拨款委员会辩论该部门开支预算时宣布，9月起为保健促进局的“定期体检，益您一生”（Screen for Life）计划提供更多津贴，也会简化津贴框架。

到时候，除了社保援助计划（CHAS）持卡人以及建国一代，符合体检条件的国人到参与社保计划的家庭医生诊所进行体检时，所需支付的费用将大幅度减少。

尽管推行终身体检计划，但卫生部意识到，年龄并不是唯一影响患病风险的因素，尤其是患糖尿病的风险，因为未满40岁者若有糖尿病的家族历史，以及面对肥胖问题等，比其他同龄者有较高风险。

卫生部因此从今年9月起，在保健资讯网（HealthHub）网站上，推出糖尿病风险评估问卷（Diabetes Risk Assessment Tool）。

18岁至39岁国人可自行使用这个问卷工具，评估患糖尿病的风险。高风险者应提早进行体检，而不应等到年满40岁才每三年检查是否患有糖尿病。通过网站进行评估者，若患病风险较高将收到一封电子信件，可自行联络CHAS诊所预约体检，到诊所进行体检时带着这封信就只需支付较低的费用。