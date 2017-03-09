工人党市镇会提交2015财政年财务报告

（联合早报网讯）工人党管理的阿裕尼—后港市镇理事会上月24日提交2015财政年的财务报告。国家发展部正针对报告几处问题要求市镇会作出澄清，待完成时将报告呈上国会。

国家发展部今天发文告说，阿裕尼—后港市镇会（Aljunied-Hougang Town Council，简称AHTC）提交财务报告的日期，比原定去年8月31日期限迟了六个月。

AHTC去年8月12日以尚有一些问题还未与审计师解决为由，向国家发展部提出延期要求。

文告说：“在接下来的几个月里，国家发展部和AHTC就2015财政年财务审计的提呈时间表进行沟通，但市镇会没有就提呈日期给予明确答复，也没有注明延迟的确切原因。”

国家发展部正在检查AHTC提呈的报告，但指出AHTC财务报告已连续五年被独立审计师列为“保留意见”（qualified opinion）。“与AHTC的2014财政年报告相同，审计师标注了一些没有符合市镇会法令和市镇会财政条规的问题。”

AHTC今晚发文告回应，反驳国家发展部的说法。阿裕尼集选区议员、市镇会主席毕丹星指出，市镇会已通知国家发展部延迟提呈2015财政年财务报告的原因。

他说，市镇会不久前公开招标，寻求内部审计服务，以确保市镇会运作符合市镇会法令和市镇会财政条规。“没有任何新加坡的会计事务所竞标，AHTC会在适当时候再次招标。”

毕丹星也表示，国家发展部昨天发电邮通知市镇会，针对2015财政年财务报告提出问题，市镇会处理这些问题后将公开这份报告。