詹时中成立体育基金会 培养弱势家庭孩童对体育的兴趣

反对党元老詹时中今天成立体育基金会，推出体育活动培养弱势家庭孩童对体育的兴趣，并为具有潜能但缺乏资源的孩童提供援助，帮助他们接受良好训练。

近来鲜少露面的新加坡人民党秘书长詹时中与妻子罗文丽担任“詹时中体育基金会”的赞助人（patron），我国泳坛名宿洪秉祥担任董事会主席，詹时中女儿詹惠丽也是董事会成员之一。

詹家选择在旧国会大厦艺术之家（The Arts House）举办成立仪式，这也是詹时中1984年赢得波东巴西区议席后，宣誓就任议员的地点。

星期天（12日）庆祝82岁生日的詹时中在成立仪式简短发言，感谢众人给予基金会的支持。他透过新闻稿发书面声明说，孩童既为国家未来主人翁，就应尽可能为他们提供多种发展途径，培养他们成为成功和爱国的新加坡人。

“体育是促进国人团结的工具，有利于建国和加强社群感情。我们必须继续寻找共同合作的方式，继续对孩子们有信心，并相信他们的潜能。”

詹时中于去年底申请成立基金会，并于上月24日获社团注册局批准，基金会目前也在申请成为公益机构。

罗文丽致辞时说，詹时中年轻时热爱运动，擅长游泳、空手道和羽毛球，就读英华中学期间，他也在洪秉祥父亲洪德美指导下接受游泳培训；詹时中担任国会议员期间，也数次呼吁政府重视体育，增加对体育领域的拨款。

她说：“我们的目的是帮助缺乏资源的孩童和青少年发觉体育的乐趣，并通过这个方式，帮助他们建立坚强的性格，成为成功的新加坡人。”