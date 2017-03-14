（联合早报网讯） 美国联邦储备局从今天开始为期两天的货币政策会议，投资者静待联储局可能在本周内宣布加息，导致美国周一股市收盘变动不大。

道琼工业指数收跌0.1％至2万零881.48点；标准普尔500指数收涨0.04％至2373.47点；纳斯达克指数上升0.24％至5875.78点。

新加坡海峡时报指数昨天上扬13.8点或0.44％，闭市报3147.15点。

今天股市开盘后值得关注的股票如下：

1.印度尼西亚富商李棕家族提出收购金利太平洋（Auric Pacific）至今，已再取得了4.28％股权，使得该家族掌控的股权已达81.01％。 李棕家族提出以每股1.65元收购集团，并将把公司除牌，收购总额达4830万元。该股昨天微跌0.3％至1.65元。

2.科特国际（Trek 2000 International）将以300万元把在子公司Racer Technology的19％股份卖给该公司总裁许基裕（译音）。他也是Racer Technology董事兼股东。

根据公司未经审计的综合财务报表，这项脱售将对集团造成73万6000美元（104万新元）的脱售损失。科特国际表示，脱售股份是为了能专注于电子与科技的核心业务。这只股目前停牌。

3.吉宝企业（Keppel Corp）在昨天闭市后宣布，旗下的吉宝置业（Keppel Land）已完成脱售其联营公司PT Sentral Tunjungan Perkasa 80％的股权给PT Indadi Land公司。

吉宝置业是以5020亿印尼盾（约5300万新元）脱售股权，比在1月11日宣布脱售计划的5290亿印尼盾（约5500万新元）要低，这是双方相互同意的价格。

吉宝企业股价昨天下跌1.60％，报6.75元。

4.Imperium Crown今天早上要求暂停交易，根据公司在新加坡交易所网站发布的资料，公司将在稍后公布一些消息。该股昨天上升1.43％，报0.071元。

5.办公房地产投资信托IREIT Global昨晚宣布其四家独资子公司，获准延长2360万欧元（约3560万新元）的银行贷款。这四家公司是Laughing Rock 11 BV、Laughing Rock 12 BV,、Laughing Rock 13 BV和Laughing Rock 14 BV。贷款期限从今年8月延长至明年7月。

该股昨天上升1.39％，报0.73元。