张志贤：政府严厉对待分裂社会言论

政府对分裂社会的宗教教义和言论采取强硬态度，对每一起事件都会仔细调查，并在必要时采取行动。

副总理兼国家安全统筹部长张志贤今天中午出席宗教改造小组常年非正式会议，并在致词时说，除了恐怖袭击，政府也在紧密监督分裂社会的排他性教义和言论。

“其它国家都有出现这样的情况。以回教之名发动的袭击造成回教恐惧症的崛起，引起其它社群作出反移民言论和负面反应。更重要的是，没有任何人应该散播中伤其他宗教或非信徒的恶意言论。”

他进一步指出，新加坡用了多年时间建立有凝聚力、人民不分种族宗教的团结社会。“我们必须专注于我们的共同之处，而不是让他人分裂我们。”

极端组织伊斯兰国组织在叙利亚和伊拉克节节败退，属下恐怖分子预料将分散各地寻找新战场。张志贤说，马来西亚和印度尼西亚去年遭受的恐怖袭击与伊国组织有关， 有恐怖分子也尝试从峇淡岛发射火箭攻击滨海湾金沙。在恐怖威胁上升至近年来最高水平的背景下，张志贤指出，宗教改造小组可从三方面协助建立团结和有凝聚力的社会。

首先，宗教改造小组的辅导员可帮助高风险人士和被拘留者，协助他们进行改造。张志贤说，需要帮助的对象已变得更年轻，也因为家庭和工作等因素患有心理问题，而“对国际事件感到混淆，不知如何做出反应”。

宗教改造小组也应在社区中扮演“建立和平”的角色，增进各宗教间的了解，促进社会团结。张志贤说：“这尤其重要，因为一些传教士和互联网上的排他性宗教言论，正尝试进入新加坡。”

此外，宗教改造小组也应持续在我国多元种族宗教的情境中，加强国人对回教的了解。