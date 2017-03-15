新大法学院新大楼正式开幕

（联合早报网讯）新加坡管理大学法学院新大楼今天正式开幕，除了设有崭新图书馆和更多学习空间，也备有“模拟法庭”让学生进一步锻炼辩说口才。

崭新的法学院大楼位于亚美尼亚街（Armenian Street）和史丹福路的交界处，占地2万3000平方米，耗资1亿6500万元建造。这栋大楼楼高八层，其中两层是地下楼层，可容纳约3000名学生和教员。

新增的设施当中，两个亮点为模拟法庭（moot court）和建筑外形似“明珠”的图书馆。模拟法庭以新加坡首任首席部长大卫·马绍尔（David Marshall）命名，可根据学生需要改变大小、内部桌椅的排列等，模拟上诉庭、仲裁庭等不同法院，让学生在更逼真的环境下锻炼口才。

外形类似“明珠”的图书馆则以建国总理李光耀的已故夫人柯玉芝命名。这个三层楼高的图书馆采用开阔设计，让自然光流入，同时与周边的受保留建筑和古树融为一体。图书馆可容纳500多名使用者，有足够空间摆放5万多本实体书，并连同李嘉诚图书馆为学生提供超过9万份电子资料。馆内也设有24小时自习空间，让学生自由进出使用。

法学院大楼花了近三年建造，自今年1月已开放给学生和教员使用，李显龙总理今天正式为新大楼主持开幕仪式。