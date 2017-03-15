（联合早报网讯）

美国股市连续两天收跌,投资者正在等待美国联邦储备局储加息的消息,因此交投气氛并不活跃。

道琼斯工商指数跌0.21％，报2万零837.37点；标准普尔500指数下滑0.34％，报2365.45点；纳斯达克指数跌0.32％，报5856.82点。

本地股市昨天基本持稳，海峡时报指数微跌0.12％或3.75点，闭市报3143.40点。

新加坡股市全场成交量20亿7250万股，总值11亿8720万元。上升股187只，下跌股291只。

今天股市开盘后值得关注的股票如下：

1.华侨银行（OCBC）将在本月21日发行5亿欧元的资产担保债券（covered bond），固定年利率为0.25％。债券将在2022年到期。

2.墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment Limited）将在3月30日召开特别股东大会，以取得股东同意公司参与发展与投资房地产。另外，也会针对脱售公司在中国童装控股（CCFH）及其子公司的所有股权。

3.煜新控股（Yorkshine Holdings）将以325万人民币（约67万新元）把位于中国江苏省泰州市一幅地段的使用权，转让给当地政府。

该幅地段的可建筑面积为大约2万1677.60平方公尺。双方已签署转让协议。

4.印度尼西亚富商李棕家族的公司Silver Creek Capital与金利太平洋（Auric Pacific）昨日联合发布文告说，Silver Creek对金利太平洋的每股1.65元收购价是最后价，将不会调整。

文告也指出，收购者无须强制收购其余股权，剩余股东也无权要求收购者买下它们持有的股权。李棕家族目前已掌控81.04％金利太平洋股权。

5.超级集团（Super Group）的独立财务顾问认为，荷兰咖啡与茶叶制造商JDE提出的每股1.30元全面收购献议，公允并且合理。

超级集团的独立董事接受独立财务顾问的意见，建议股东接受该收购献议，除非股东在考虑到经纪佣金及交易费等相关费用后，还能在公开市场上获取比要约价格更高的价格。

股东接受JDE提出收购献议的截止日期是4月11日。