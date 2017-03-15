汽车和电单车拥车证成价持续攀升

（联合早报网讯）政府宣布收紧车辆减排税务计划详情后的首个拥车证投标活动中，三大汽车组别的拥车证成价全面上涨。电单车成价也首次突破7000元。

本月首轮拥车证投标活动下午结束，中小型汽车组（A组）拥车证成价持续攀升，起1359元，报5万零789元。

大型及豪华车组（B组）成价上涨2679元，报5万3300元。一般用于注册B组车款的公开组（E组）成价起2001元，报5万3001元。

电单车组（D组）成价也持续攀升，上涨682元，报7483元。只有货车和巴士组（C组）成价走软，跌808元，报4万9002元。

从明年1月起，国家环境局和陆路交通管理局将以车辆减排税务计划（Vehicular Emissions Scheme，简称VES），取代2013年推出的车辆排碳量税务计划（Carbon Emissions-based Vehicle Scheme，简称CEVS），在制定税务回扣或附加费时，除了二氧化碳，也把另四种污染物质包含在内。

新计划生效后，将对新车售价造成显著影响，许多原享有税务回扣的畅销车款以后将“降级”，不但再也无法享有回扣，买家还得额外支付附加费。 好些车款的售价因此预计会比目前要贵两三万元。

此外，政府也在新的财政预算案宣布，电单车附加注册费（Additional Registration Fee，简称ARF）改用分层式计算法。

抵岸价（Open Market Value）低于5000元的电单车，ARF维持在15％；接下来5000元的抵岸价（介于5001元至1万元），ARF提高到等于递增抵岸价的50％；超出1万元，剩余抵岸价的ARF则增至100％。