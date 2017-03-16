（联合早报网讯） 美国联邦储备局周三宣布加息25个基点并确认今年会再加息两次，符合市场预期，美国股市应声上扬。道琼工业指数上升0.54％至2万零950.1点；标准普尔500指数收涨0.84％至2385.26点；纳斯达克指数上升0.74％至5900.05点。

昨天本地股市连续两天微幅收低，海峡时报指数报3137.43点，略跌0.19％或5.97点。整体股市成交量22亿6020万股，总值12亿零490万元。上升股203只，下跌股247只。

今天开盘后可关注股票如下：

1.荷兰咖啡与茶叶制造商JDE对超级集团（Super Group）的全面收购献议已成为无条件收购，截至昨天下午5时JDE已取得超级集团56％的股权。股东接受JDE提出收购献议的截止日期从4月11日延长至4月25日。

2.奕必城（Epicentre）获得新加坡交易所（SGX）的同意，以每股0.15元的价格发售2040万股新股。

3.Loyz能源（Loyz Energy）将以每股0.026元的价格发售4亿6587万零885股新股。发售新股是为了筹资偿还856万美元（约1200万新元）的债务。

4.速美建筑集团（Soilbuild Construction Group）昨晚宣布获得建屋发展局颁发的合同，在勿洛北四道建造五层楼的勿洛食品城（Bedok Food City）。这个价值1亿4940万元的合同将把集团的总订单额（order book）价值推高至5亿6220万元

5.K1创业（K1 Ventures）以及德龙控股（Delong Holdings）昨天被新加坡交易所询问股票交易活动异常的原因，但它们答复时都表示不知道原因。K1创业股价昨天猛跌9.58％，收报0.755元。德龙控股股价则飙升30.77％，收报0.68元。

6.来宝集团（Noble）献议整合股票，把每10股现有面值0.25港元（约0.05新元）的股票合并为一股，面值为2.50港元（约0.46新元）。