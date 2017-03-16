四新加坡男子正式被台检署依乘机性交罪起诉

（联合早报网讯）去年底涉嫌在台湾性侵两名台湾女子的四名新加坡男子，今天正式被士林地检署依“乘机性交罪”起诉，案件近日将移审至法院。

士林地检署襄阅主任检察官陈锡柱接受《联合早报》访问时证实上述消息。

根据台湾媒体引述起诉书内容，其中一名涉案男子刘伟城，是台湾某大学交换学生，他的三名友人王琨骏、陈俊颖、林炜轩去年12月来台游玩，预计12月12日离境。同月11日晚，四人入住台北市大同区同住一间日租楼中楼套房。

刘伟城使用社交应用“LINE”联络前一天在夜店认识的台湾女子“A”，邀她到套房饮酒聊天，A女带她的女性友人“B”一同前去。

众人在客厅玩骰子、喝啤酒，直至12日凌晨，两名台湾女子皆不胜酒力而躺在沙发上休息，王琨骏、刘伟城和陈俊颖起色心，由王将A女扶至客厅旁的房间，三男再轮流进房性侵五次。期间A女更用英语对王说：“不要伤害我朋友”。

岂料，A女被扶进房后，林炜轩也将B女扶至楼中楼的二楼房间，反锁房门，脱去衣物性侵。

12日清晨，两女质问其中三名男子“怎么可以这样对我们”，双方一阵争吵后，两女遂离开套房返家，但A女不甘受辱且自责牵连B女，上午至警局报警，B女因不愿追究而未提告诉。

由于四男当天中午就要搭机离境，警方获报后，立即通报航警局对四男实施境管，随即在捷运西门站逮捕四人；士林地检署复讯后将刘、王、陈三人声押禁见，林男则以1万5000元新台币（约687新元）交保。

根据台湾刑法第225条“乘机性交猥亵罪”，对于男女利用其心神丧失、精神耗弱、身心障碍或其他相类之情形，不能或不知抗拒而为性交者，可处三年以上十年以下有期徒刑。（黄顺杰台北报道）