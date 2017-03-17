（联合早报网讯）美股国股市周四收跌，美国总统特朗普公布的预算草案建议将削减美国国家卫生研究院58亿美元的开支，导致医疗保健与公用事业股下跌。

道琼工业指数跌0.07％，报2万0934.55点；标准普尔500指数跌0.16％，报2381.38点；纳斯达克指数涨0.01％，报5900.76点。

新加坡海峡时报指数周四上扬0.83％或26.09点，闭市报3163.52点。全场成交量约27亿2140万股，总值约15亿7620万元，上升股319只，下跌股181只。

今天股市开盘后值得关注的股票如下：

1. 华联企业（OUE）子公司Treasure International Holdings宣布以每股0.106元的价格，全面收购国际康慧医疗集团（International Healthway Corporation）。由于收购者与一同提出这项收购献议的各方，共持有大约59.12％的 股权，致使这项献议成为无条件收购。接受收购献议的截止日期是本月30日

2.新开集团（Sincap Group）今早要求暂停交易。

3. 金利太平洋（Auric Pacific）超过九成的股东接受印度尼西亚富商李棕家族的公司Silver Creek Capital的收购献议，使这项献议成为无条件收购。接受献议的期限延长至4月7日。

4. 宝泽安保资本工业房地产信托 （AIMS AMP Capital Industrial REIT）计划发售5000万元的票据，定期利率为3.6％。

5. 食品饮料集团杨协成（Yeo Hiap Seng）昨日表示，将脱售所持有的11.69％超级集团的股权。

6. 金声能源（KS Energy）子公司获得价值约480万美元（约672万新元）的新钻油合同，工程地点位于印度尼西亚，工程预计今年第二季开始。