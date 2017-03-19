李显龙总理呼吁国人团结一心应对恐怖主义

我国面对的恐怖威胁严峻。李显龙总理呼吁国人，除了随时掌握最新讯息，参与定期安排的紧急应变活动，全民也应该保持团结一致，与不同种族的同胞有进一步认识，相互照应。

李显龙总理星期天上午在宏茂桥德义区举行的紧急应变日活动上说，恐怖袭击频频发生，本区域也发生过这些事件。

除了知道这些恐袭事件的发生，并学习一些在危机发生时能派上用场的技能，李总理认为另一个重要的事是全民一心。

他说：“恐怖主义试图使我们分裂……我们的甘榜精神越强，恐怖分子成功的机会就越低。”

李总理也宣布心理急救小组（Human Emergency Assistance and Response Team，简称HEART）的成立。

各区的心理急救小组由四五名来自内政团队、社会及家庭发展部和心理卫生学院的心理学家和辅导员组成。

他们负责训练89个选区内的紧急应策与参与委员会（C2E）与社区紧急应变小组成员，以及基层义工，确保他们具备心理急救知识和技能。这些社区急救员每年也会上课复习所学。

一旦发生恐怖袭击等危机，这些受训的社区急救员将能迅速地辨认有创伤后压力等急需援助的居民，尽快为他们提供及时的心理支持和帮助。

全国保家安民计划（SGSecure）手机应用今天也推出两个新功能。第一个功能允许用户预先存入住家、学校或办公处等特定场所的邮政号码，一旦这些地方或周围地区发生紧急事故，用户就会接到第一时间的通知和警报。

另一项新功能是能发出即时新闻简讯，如果东亚、南亚、东南亚、中东、美国、欧洲、澳大利亚或新西兰等国人极为关注的国家发生恐袭等事件，应用就会发出最新报道。

SGSecure应用的用户今天起在更新应用的最新版本时，就能使用这两项新功能。SGSecure应用目前的下载量已超过34万次。