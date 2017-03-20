（联合早报网讯）李显龙总理应越南总理阮春福之邀，明天前往越南进行四天访问。他将会见越共总书记阮富仲等多名越南领导人，推进新越友好关系。

总理公署今天发文告说，李总理明后天前往胡志明市，与旅居当地的新加坡人聚餐，并为丰树（Mapletree）投资设立的办公楼主持开幕仪式。

李总理星期三（22日）飞往越南首都河内，隔天会见越共总书记阮富仲、国家主席陈大光、总理阮春福和国会主席阮氏金银。李总理将同越南领导人讨论深化双边关系的方式，推进两国于2013年建立的战略伙伴关系。

李总理将到胡志明纪念堂和越南英雄烈士纪念碑献花圈，阮春福也会设晚宴招待李总理一行人。

新加坡和越南1973年建交，并在越南改革和开放经济后，迅速深化交流，并于四年前年前把双边关系正式提升为战略伙伴国。

新越两国在政治和经贸联系密切。两国领导人近年来多次互访，在新加坡为外国官员设立的培训课程“新加坡合作计划”下，越南是派最多官员参与的国家。

在投资贸易方面，新加坡是越南第三大外来投资国，新加坡在越南的投资项目超过1700个，投入总资金达379亿元。越南在新加坡的投资也迅速增长，2011年至2015年期间增加近五倍达2亿9730万元。新加坡与越南在平阳省、海阳省和广义省等多个越南城市共设有七个工业园。

随行访问的包括李总理夫人何晶、总理公署部长陈振声、国防部兼外交部高级政务部长孟理齐、文化、社区及青年部政务次长马炎庆、宏茂桥集选区议员殷丹，以及总理公署和外交部高级官员。

李总理访越期间，副总理兼国家安全统筹部长张志贤将任代总理。