政府5月成立智慧国及数码政府工作团

（联合早报网讯）政府成立智慧国及数码政府工作团，全面推进智慧国愿景，包括与政府机构、业界和国人合力推动能改善人民生活的数码和智慧科技。

总理公署星期一宣布，于今年5月1日正式成立智慧国及数码政府工作团（Smart Nation and Digital Government Group，简称SNDGG）。SNDGG将由副总理兼国家安全统筹部长张志贤领导的部长级委员会掌管。

SNDGG由智慧国及数码政府署（Smart Nation and Digital Government Office，简称SNDGO）和政府科技局（Government Technology Agency，简称GovTech）组成。

张志贤受访时说：“新成立的工作团将加强政府各方面的运作，包括策划、资源的集中、跨部门的协调合作，并确保从策划到执行能紧密地进行，才能更有效地推动智慧国计划，捉紧数码科技迅速变化带来的机会。”

去年11月1日正式成立、原为通讯及新闻部旗下法定机构的政府科技局，将成为总理公署旗下的法定机构，负责为SNDGO推行各项计划。

除了张志贤，主管网络安全事务以及负责新加坡资讯通信媒体发展局（IMDA）通讯及新闻部长雅国博士将担任SNDGG部长级委员会的副主席。其他成员包括领导智慧国事务署（Smart Nation Programme Office，前称智慧国咨询与行政办公室）的外交部长维文医生、之前受李显龙总理委任、负责推动公共服务领域创新的教育部长（高等教育及技能）兼国防部第二部长王乙康，以及负责政府科技局的通讯及新闻部兼教育部政务部长普杰立医生。

SNDGO的约40名员工分别来自原本就在总理公署旗下的智慧国事务署、财政部负责数码政府事务的部门，以及通讯及新闻部负责政府科技政策的部门。李显龙总理于2014年11月宣布成立的智慧国事务署，由维文医生领导。

维文受访时指出，我国过去两年多在智慧国计划取得不错的进展，下来一年也要推行全国身份认证平台、安全的电子付款平台，以及全国传感器系统等计划。他说：“我们要做的是为国人创造更好的工作，让企业更具竞争力。”