综合医疗护理中心正式动土

本地首个汇集复健治疗、次急症护理和临终护理的综合医疗护理中心今天正式动土，2022年落成后将成为中部的中长期护理服务枢纽。

新大楼的病房将模拟居家格局，病患不仅能在同一栋大楼内获得全面的中长期服务，也能更有效地重新适应社区生活。

随着国人的医疗需求日益增加，卫生部长颜金勇2013年宣布花17年建设诺维娜健康城（Health City Novena），将急症治疗、中长期护理和教育培训集为一体 。

今天动土的综合医疗护理中心（Integrated Care Hub）便是健康城的重点发展项目之一，新大楼将成为中部地区的中长期护理枢纽，为完成急症护理的病患提供全面的后续治疗。

这栋由陈笃生医院管理的大楼预计于2022年落成，并将提供500个床位。楼内也会设有模拟社区和居家环境的复健设施，以及虚拟实境仪器、护理机器人等高科技复健器材，协助病患更快融入社区生活。大楼也设有空中桥，和毗邻的陈笃生医院主楼直接连接，以确保两栋设施可以更有效地共享资源和协调护理服务。

中风、脑部或脊椎受伤以及截肢的病患可以使用大楼内的复健治疗设施，患上急症但正在康复中的病患则可在大楼内寻求次急症护理。由非营利组织设立的托福园也将设在大楼内，以便为临终病患提供更全面的护理服务。

卫生部兼环境及水源部高级政务部长许连碹博士今早参与了综合医疗护理中心的动土仪式。她也为兴建中的全国传染病中心和黄廷方医疗保健创新中心举行盖顶仪式。这两栋隶属诺维娜健康城的大楼，预计明年起逐步投入运作。

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