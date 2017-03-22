李显龙总理为丰树越南新办公楼主持开幕仪式

（联合早报网讯）李显龙总理今天上午为本地房地产公司丰树产业在越南胡志明市设立的商业中心主持开幕仪式。

这个17层楼高的丰树商业中心（Mapletree Business Centre）是丰树产业Saigon South Place综合项目的一部分，总建筑楼面2万8384平方米，去年底竣工投入运作后，已吸引渣打银行等当地和跨国企业入驻。

丰树产业主席郑维荣致辞时说，这是丰树在越南开发的第一栋办公楼。“丰树商业中心的竣工标志着Saigon South Place项目第二阶段地区改造工程的完成。第一阶段完成的是丰树与（越南大型零售业者）Saigon Co.op合资开发的SC VivoCity购物中心。第三阶段正在兴建中，并将于今年底完工，第三阶段包括服务公寓Oakwood Residence，以及拥有240单位的住宅公寓RichLane Residences。”

出席开幕仪式的还包括随行访问越南的总理公署部长陈振声、国防部兼外交部高级政务部长孟理齐、文化、社区及青年部政务次长马炎庆、宏茂桥集选区议员殷丹和新加坡驻越南大使黄小萍。越南副总理郑庭勇也出席活动，与李总理和郑维荣一同为开幕纪念匾揭幕。

丰树产业于2005年开始在越南投资，目前在河内、胡志明市、平阳省和北宁省拥有和管理的总资产规模超过12亿新元，涵盖住宅、零售、工业和物流等方面。

丰树产业集团总裁邱运康指出，越南人口年轻勤奋，中产阶级越来越多，外来直接投资也稳健增加，因此是很好的投资选择。“我们正探讨进一步发掘越南，因为我们认为越南将是丰树的主要市场之一。”

Saigon South Place是丰树产业在胡志明市第七区开发的大型综合项目。这个占地4.4公顷的项目分阶段兴建，整个综合项目完成后，将拥有购物中心、三栋办公楼、一栋服务公寓，以及一栋住宅公寓。李总理一行人也参观购物中心内由全国职工总会平价超级市场和Saigon Co.op联合设立的超级市场。

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