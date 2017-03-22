政府拨2亿元入起步新加坡投资计划

（联合早报网讯） 政府将拨出2亿元入“起步新加坡投资”计划，用来投资在进行深奥科技的起步公司。政府也拨款2000万元入“起步新加坡创办人”计划，协助首次开办公司者创业。

国家发展部兼贸工部政务部长许宝琨医生今天在纬壹科技城起步谷三座新大楼的入伙庆祝会致词时， 针对在贸工部拨款委员会国会辩论上公布的一系列“起步新加坡”计划做进一步说明。

他说，起步新加坡投资（Startup SG Equity，简称起新投资）计划的投资顶限从200万元增至400万元。所占的起步公司股权比重也从50％提高到70％。

“起步新加坡创办人”（Startup SG Founder）计划，将取代现有的创业行动社群津贴以及适合互动数码媒体公司申请的iJam津贴。

48家起步公司和三家孵化公司今天进驻纬壹科技城起步谷（JTC LaunchPad@one-north）的三座新大楼。

新的第75座、第77座和第81座将能提供1万2000平方公尺的办公面积。

纬壹科技城起步谷自2015年开幕以来，在这里工作的科技人员已达到4300多人。这里目前有800家起步公司和50家孵化公司，种类也比以往更多样化，包括工程、生物医药、金融科技和城市方案。

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