亚腾资产管理公司预计将在上半年除牌

亚腾资产管理公司（ARA Asset Management）的股东高票批准了收购者提出的协议安排（scheme of arrangement）。2007年11月上市至今挂牌历史迈入第十年的亚腾，因此将在获得法庭批准及交易完成后，在今年上半年从新交所除牌。

该协议安排获得81.16%的股东和98.64%票数支持，这远超过通过议案所需的逾50％股东和至少75％票数支持。提出献议者认为，该献议让股东以有利的估价套现投资。投票前支持者和反对者发言都非常肯定亚腾这些年交出的优异成绩，措辞充满赞赏和不舍之情，让亚腾大股东兼创办人多次表示非常感动。

在开曼群岛注册的财团——Athena投资公司，是在去年11月间宣布向亚腾股东提出协议安排，献议以每股1.78元全面收购亚腾，并将把亚腾除牌。

Athena投资公司是美国私募股权公司华平投资集团（Warburg Pincus）以及中国投资与信托管理公司中航信托（AVIC Trust）间接拥有的公司。亚腾三大现有股东在协议生效时，将以协议安排的收购价，把所持亚腾股权转入Athena公司。三大股东是创办人林惠璋掌控的JL投资集团、海峡商行（The Straits Trading Company）以及长江实业地产（Cheung Kong Property）。

如今协议安排获股东批准，预期本月底获得法庭批准，亚腾股票预期4月5日最后一天在新交所交易。卖出股权的股东料最迟在4月21日获支付款额。

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